نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة جامعة السلطان قابوس 2025 .. تمويل كامل تخصصات ومزايا المنحة في المقال التالي

كتب محمد سعد – جامعة السلطان قابوس تعتبر واحدة من أهم الجامعات في سلطنة عمان، وتتميز بتقديم برامج تعليمية متكاملة تغطي مختلف المجالات الأكاديمية . تأسست الجامعة بهدف دعم التعليم العالي والبحث العلمي في السلطنة وتقديم مساهمات علمية محلية وعالمية. تسعى الجامعة إلى تحسين مستوى التعليم وتوفير بيئة أكاديمية تركز على الابتكار والتطوير المستدام، لتصبح مركزاً علمياً بارزاً في المنطقة غغيشه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مزايا منحة جامعة السلطان قابوس

تغطية الرسوم الدراسية بالكامل.

توفير التأمين الصحي الشامل للطلاب.

تذاكر السفر من وإلى السلطنة.

تغطية تكاليف الفيزا والإقامة للطلاب الدوليين.

المرحلة الدراسية في منحة جامعة السلطان قابوس

تقدّم منحة جامعة السلطان قابوس دعمًا شاملاً للطلاب في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يتم اختيار الطلاب بناءً على التفوق الأكاديمي والقدرات الشخصية، ويتم تقييم الطلبات بمرونة مع مراعاة المتطلبات المحددة لكل مرحلة. تشمل المنحة كافة المراحل التعليمية التي تقدمها الجامعة، مما يتيح للطلاب فرصة متابعة دراستهم في التخصصات التي تهمهم.

تخصصات منحة جامعة السلطان قابوس المتاحة

كلية الطب والعلوم الصحية

كلية الهندسة

كلية العلوم

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كلية التربية

كلية الحقوق

كلية الآداب والعلوم الاجتماعية

كلية الزراعة والعلوم البحرية

شروط منحة جامعة السلطان قابوس

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة تعليمية تؤهله للمرحلة الدراسية المطلوبة.

التقديم متاح للطلاب المحليين والدوليين.

شروط المعدل: يجب أن يكون المعدل الأكاديمي أعلى من 80% للتخصصات العلمية، و75% للتخصصات الأدبية.

متطلبات اللغة: درجة عالية في اختبارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6.0، أو TOEFL: 550) حسب التخصص.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة جامعة السلطان قابوس

نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

الشهادات الأكاديمية السابقة.

السجل الأكاديمي المفصل.

شهادة اختبار اللغة الإنجليزية.

رسالة توصية أكاديمية.

ملاحظة: يجب تصديق وترجمة جميع الوثائق الرسمية إلى اللغة الإنجليزية إذا كانت بلغة أخرى، مع مراعاة التعليمات الصادرة من الجهة المسؤولة عن المنحة.

خطوات التقديم لمنحة جامعة السلطان قابوس

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنحة جامعة السلطان قابوس.

إنشاء حساب مستخدم جديد على المنصة الإلكترونية.

تعبئة استمارة التقديم بالمعلومات الشخصية والأكاديمية المطلوبة.

تحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

إرسال طلب التقديم والتأكد من وصول إشعار تأكيد استلام الطلب.

متابعة البريد الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الإجراءات التالية.

معاييرالاختياروالتقييم لمنحة جامعة السلطان قابوس

تعتمد معايير اختيار الطلاب على عدة جوانب منها الأداء الأكاديمي السابق، نتائج اختبارات اللغة، وخبرة الطالب البحثية أو العملية إن وجدت. كما يتم تقييم الطلبات بناءً على تكامل الأوراق المقدمة ومدى توافقها مع الشروط الأكاديمية المحددة.

الأسئلة الشائعة حول منحة جامعة السلطان قابوس

ما هي المدة الزمنية التي تغطيها منحة جامعة السلطان قابوس؟

تغطي منحة جامعة السلطان قابوس جميع السنوات الدراسية اللازمة لإكمال البرنامج الأكاديمي بنجاح.

هل تشمل منحة جامعة السلطان قابوس الطلاب الدوليين؟

نعم، تشمل المنحة الطلاب الدوليين والمحليين وفقًا للشروط المحددة.

ما هي الإجراءات اللازمة بعد قبول الطلب في منحة جامعة السلطان قابوس؟

يتعين على الطالب المقبول إتمام إجراءات الفيزا والإقامة والالتحاق بالجامعة في الموعد المحدد من إدارة المنحة.

هل تغطي منحة جامعة السلطان قابوس تكاليف السكن؟

نعم، تشمل المنحة توفير السكن الجامعي للطلاب المقبولين.

كيف يمكنني التحقق من أهلية التقديم على منحة جامعة السلطان قابوس؟

يمكنك مراجعة الموقع الرسمي للمنحة حيث تتوفر قائمة الشروط الكاملة لكل مرحلة دراسية.

في الختام، يمكنك البدء الآن في تجهيز أوراقك والتقديم على منحة جامعة السلطان قابوس عبر موقعهم الإلكتروني الرسمي للحصول على فرصة لاستكمال دراستك في واحدة من أرقى الجامعات بالمنطقة.