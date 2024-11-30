قائمة تخصصات البكالوريوس في الجامعة الالمانية مسقط عمان

التخصص شروط القبول

علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.

النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.

حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس

علوم الأرض التطبيقية يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في الصف الثاني عشر في الفيزياء والكيمياء.

النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.

حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس

الهندسة البيئية وهندسة العمليات يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في الصف الثاني عشر في الفيزياء والكيمياء.

النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3. حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس أبرز مميزات العمل في قطر .. وطرق الحصول على عمل في قطر تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف “سامسونج Galaxy S25 الجديد .. موعد أطلاقة في الاسواق

هندسة الميكانيك يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في مادة الفيزياء للصف الثاني عشر.

النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.

حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس

إدارة الأعمال والخدمات الدولية واللوجستيات يجب أن يحقق الطالب معدل لا يقل عن 65% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر أو 80% في الرياضيات الأساسية للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.

النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.

حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس

التخطيط الحضري والتصميم المعماري معدل لا يقل عن 65% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر أو 80% في الرياضيات الأساسية للصف الثاني عشر.

يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.

النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.

حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس