قائمة تخصصات البكالوريوس في الجامعة الالمانية مسقط عمان

عدن – كتب محمد سعد – توفر الجامعة الألمانية في مسقط مجموعة من البرامج التعليمية للطلبة الملتحقين ببرامجها الدراسية، حيث تقدم الأقسام الخمسة في الجامعة برامج مختلفة لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا ظبمكظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قائمة تخصصات البكالوريوس في الجامعة الالمانية مسقط
يوضح الجدول التالي تخصصات المرحلة الجامعية المتوفرة في الجامعة الألمانية في مسقط
|القسم
|التخصص
|بكالوريوس الهندسة
|بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
|بكالوريوس الهندسة
|بكالوريوس الهندسة البيئية
|بكالوريوس الهندسة
|بكالوريوس هندسة العمليات
|بكالوريوس العلوم
|بكالوريوس علوم الكومبيوتر
|بكالوريوس العلوم
|بكالوريوس الأمن الإلكتروني
|بكالوريوس العلوم
|بكالوريوس الذكاء الاصطناعي
|بكالوريوس العلوم
|بكالوريوس علوم الأرض التطبيقية
|بكالوريوس العلوم
|بكالوريوس إدارة الأعمال والخدمات الدولية
|بكالوريوس العلوم
|بكالوريوس الخدمات اللوجستية
|بكالوريوس العلوم
|بكالوريوس التخطيط الحضري والتصميم المعماري
قائمة تخصصات الماجستير في الجامعة الألمانية مسقط
|القسم
|التخصص
|الماجستير في الهندسة
|ماجستير الإنتاج الصناعي والتصنيع
|الدكتوراه في الفلسفة
|دكتوراه علوم الأرض التطبيقية
|الماجستير في العلوم
|ماجستير علوم الحاسوب
|الماجستير في العلوم
|ماجستير علوم الأرض التطبيقية
|الماجستير في العلوم
|ماجستير تخطيط المدن والتصميم العمراني
|الماجستير في العلوم
|ماجستير اقتصاد وتكنولوجيا الهيدروجين
|الماجستير في إدارة الأعمال
|ماجستير إدارة الأعمال
شروط القبول في تخصصات الجامعة الألمانية
يمكن التعرف على شروط القبول في تخصصات الجامعة الألمانية من خلال الجدول التالي:
شروط القبول في تخصصات بكالوريوس الجامعة الألمانية
يبين الجدول التالي معدلات وشروط قبول الطلبة في برامج البكالوريوس في الجامعة الألمانية في مسقط:
|التخصص
|شروط القبول
|علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
|
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
- النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
- حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
|علوم الأرض التطبيقية
|
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في الصف الثاني عشر في الفيزياء والكيمياء.
- النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
- حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
|الهندسة البيئية وهندسة العمليات
|
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في الصف الثاني عشر في الفيزياء والكيمياء.
- النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
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|هندسة الميكانيك
|
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 60% في مادة الفيزياء للصف الثاني عشر.
- النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
- حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
|إدارة الأعمال والخدمات الدولية واللوجستيات
|
- يجب أن يحقق الطالب معدل لا يقل عن 65% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر أو 80% في الرياضيات الأساسية للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
- النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
- حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
|التخطيط الحضري والتصميم المعماري
|
- معدل لا يقل عن 65% في الرياضيات المتقدمة للصف الثاني عشر أو 80% في الرياضيات الأساسية للصف الثاني عشر.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 75% في اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر.
- النجاح في امتحان القبول المباشر لجامعة جيوتك في الرياضيات و IC3.
- حصول الطالب على يجب أن يكون الطالب حاصل على نسبة نجاح لا تقل عن 6.0 في اختبار الآيلتس
|ملاحظات
|يمكن قبول الطلبة حملة شهادة دبلوم البكالوريا الدولية وشهادة المجلس المركزي للتعليم الثانوي أو مجلس التعليم الثانوي الهندي أو شهادة AS & ALevel وشهادة الثانوية الأمريكية والشهادات الإيرانية وشهادة البورد الباكستاني وسابيس بشروط مختلفة.
شروط القبول في تخصصات الدراسات العليا الجامعة الألمانية
عبر الجدول التالي يمكن معرفة جميع شروط القبول في تخصصات الدراسات العليا في الجامعة الألمانية: