نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر التخصصات المطلوبة في قطر .. إليك القائمة الشاملة في المقال التالي

كتب محمد سعد – إذا كنت ترغب في الهجرة والاستقرار في قطر، فأنصحك بالتعرف على أكثر التخصصات المطلوبة في قطر للتعرف على متطلبات سوق العمل كقثلم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إضافة إلى ذلك تقدم الدولة العديد من الوظائف الشاغرة، وتتيح لموظفيها رواتب مجزية، وهذا يدفع معظم الشباب من مختلف الدول إلى العمل في قطر.

ولكن توجد تخصصات معينة مطلوبة أكثر من غيرها، واكتشاف هذه التخصصات يوفر لك فرصة عمل جيدة، لذلك سنساعدك في هذه المحتوى على التعرف على أكثر التخصصات المطلوبة.

أكثر التخصصات المطلوبة في قطر

أكدت بعض الدراسات بأن أكثر التخصصات المطلوبة في قطر والأكثر شيوعا هي تخصص علم النفس.

ويأتي بعدها تخصص القانون في المرتبة الثانية، ويندرج بعده تخصص التعليم، وإليك قائمة إضافية تشمل أكثر التخصصات المطلوبة في دولة قطر:

تخصص الطيران الجوي

يعتبر الطيران من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر ذات الأجور المرتفعة, ومن شروط العمل الأساسية في هذا القطاع التحلي بالشجاعة والقوة والقدرة على العمل تحت الضغط.

والأهم من ذلك الحصول على شهادة علمية في تخصص الطيران، إضافة إلى ذلك القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الصحيح.

كما يجب أن تكون على دراية كاملة بنظام الملاحة الجوية العالمية مع إيجاد العديد من اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية.

تخصص الإعلام

أكثر التخصصات المطلوبة في قطر

يعد الإعلام واحد من أفضل التخصصات المطلوبة في قطر ومعظم الدول العربية، علاوة على ذلك يتطلب هذا التخصص أن يكون لك كاريزما إعلامية مقبولة.

وأن تكون مثقفا وتمتلك حب الاطلاع ومعرفة الأخبار التي تدور حول العالم، ويجب أن تحدد مسبقا المجال الإعلامي الذي ترغب العمل به وكذلك نوع البرامج التي تحب تقديمها للجمهور.

تخصص العلوم والتكنولوجيا

مع التطور التكنولوجي واستخدام الأنترنت، أصبح تخصص العلوم والتكنولوجيا من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر.

مع العلم للحصول على فرصة عمل في هذا القطاع يجب أولا أن تكون حاصل على شهادات علمية في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

وعادة يفضل أخذ بعض الدورات التدريبية على يد خبراء متخصصين لسقل خبرتك في المجال، التي تساعدك بشكل كبير في العثور على إحدى الوظائف في قطر.

ما المهن المطلوبة في قطر؟

بالتأكيد, عند محاولتك للسفر إلى قطر للعمل، ستبدأ رحلتك بالبحث عن أكثر التخصصات المطلوبة في قطر، والسعي للحصول على وظيفة تؤمن بها متطلبات حياتك اليومية.

لذلك يتساءل الكثير عن ما هي المهن المطلوبة في قطر؟ إليك قائمة بأفضل المهن ذات الأجور المرتفعة.

1_ الطب والرعاية الصحية

تعتبر الوظائف المتعلقة بالطب والرعاية الصحية من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر.

حيث تعمل الدولة على استقطاب الكوادر الطبية وخاصة خبراء التغذية والأطباء النفسيون.

2_ فني الإصلاح والصيانة

لا تستغني أي دولة في العالم عن خبراء وفنيين الصيانة، لذا توفر الحكومة القطرية العديد من الوظائف الشاغرة، بسبب اعتماد قطر على الصناعة في دعم الاقتصاد.

كما تعتمد هذه المهنة على تصليح الآلات وتركيبها وتصفح الأجهزة واكتشاف العطل بها والعمل على إصلاحها.

حيث تشمل الوظائف في هذا القطاع:

مشرف صيانة.

فني صيانة وميكانيكي سيارات. فني التشخيص، وفني النظام. 3_ مجال الإدارة تتطلب وظائف الإدارة كل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية والمرافق العامة والحكومية المختلفة.

للعمل في المهن الإدارية يجب أن تتحلى بالمعرفة التامة بجميع النظريات الإدارية المختلفة وتمتلك شهادة علمية في مجال محدد من مجالات الإدارة.

ويجب أن تمتلك القدرة على إدارة فريق العمل، وشغوف بعمل الأبحاث وابتكار النظريات الإدارية الجديدة التي تعزز استراتيجيات الشركات في العمل.

4_ مجال المحاسبة

يعد مجال المحاسبة من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر.

علاوة على ذلك تنشر العديد من الشركات والمصانع القطرية العديد من فرص العمل والإعلان عن حاجتها لمحاسبين لتولي الوظائف الخالية في شركاتهم.

كما يتطلب العمل الاطلاع على الانظمة المحاسبتية والقدرة على التعامل مع البرامج الجديدة، والتمتع بالسرعة والكفاءة العالية في العمل، وأن تحمل شهادة علمية في قسم المحاسبة.

ما التخصصات الطبية المطلوبة في قطر؟

كما ذكرنا سابقا فإن مجال الطب والرعاية الصحية من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر، لكن يوجد تخصصات طبية مطلوبة أكثر من غيرها، أهمها:

تخصص الجراحة يعد تخصص الجراحة من المهن المطلوبة بكثرة في قطر، ويتفرع من هذا التخصص الى تخصصات أخرى لا تقل عنه أهمية مثل تخصص جراحة العظام.

إذا كنت تنضم لهذا التخصص فيمكنك العثور على فرصة عمل بكل سهولة في دولة قطر.

طب الطوارئ يحتل طب الطوارئ المرحلة الثانية من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر، وذلك لأنه يقدم الرعاية الصحية للمرضى المصابين بأمراض مستعصية التي تتطلب التدخل الطبي الفوري.

كما يعمل أطباء الطوارئ في المستشفيات ومراكز الاستقبال وخدمة الطوارئ ووحدات العناية المركزة.

تخصص الأطفال يعتبر هذا التخصص من التخصصات المطلوبة بشدة، وذلك لأن هذا التخصص يهتم بالرعاية الصحية للأطفال ومعرفة أمراضهم وتشخيصها وتحديد العلاج المناسب لها.

كما يشمل طب الأطفال العناية بمراحل نمو الطفل وصحته البدنية والنفسية ومعالجة الإعاقات.

كما يزيد الطلب على أطباء الأطفال بعد زيادة عدد المواليد في قطر، فإذا كنت في هذا التخصص فيمكنك العثور على وظيفة لك في قطر.

تخصص الطب التجميلي يضم هذا التخصص جميع الأقسام التي تركز على تحسين مظهر الإنسان الجمالي الخارجي، مثل عمليات تجميل الأنف والوجه والأسنان وإزالة الترهلات وشد الجسم والتجاعيد وغيرها من الأمور التجميلية.

تخصص النساء والتوليد هو من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر وباقي جميع دول العالم، وهو تخصص يركز على صحة المرأة قبل وبعد فترة الولادة.

كما أنه من التخصصات ذات الأجور المرتفعة في قطر.

المهن الأكثر طلبا في قطر

الأسئلة الشائعة: هل من السهل الحصول على فرصة عمل في قطر؟ بالتأكيد يمكنك الحصول على فرصة عمل في قطر، وذلك لأن تتميز قطر بالازدهار الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة.

وهذا بسبب وجود العديد من الوظائف الشاغرة المتاحة في البلاد، ولذلك فإن أي شخص يمكنه الحصول على فرصة عمل في قطر.

كيف أجد وظيفة في قطر؟ إذا كنت تمتلك عدة سنوات من الخبرة في مجال عملك وتخصصك المهني، فيمكنك العثور على وظيفة في قطر.

وذلك من خلال البحث عن وظيفة في إحدى وكالات التوظيف، حيث يوجد في قطر العديد من شركات التوظيف بدء من مكاتب التوظيف المحلية الصغيرة إلى الوكالات الدولية.

في الختام، قدمنا لكم أكثر التخصصات المطلوبة في قطر، مع توضيح أكثر المهن المطلوبة في الدولة القطرية، وذلك للتعرف على إذا كان تخصصك مطلوب في سوق العمل القطري أم لا للعثور على فرصة عمل بكل سهولة.