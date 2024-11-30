شكرا لاهتمامكم بخبر عن طريقة الحصول على الزيارة العائلية في قطر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن قطر، إذ يرغب الكثير من الوافدين الأجانب العاملين في قطر في استقدام عائلاتهم بموجب تأشيرة الزيارة العائلية الممنوحة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية القطرية، ويستعرض موقعنا فيما يلي آخر الأخبار المتعلقة بفتح تأشيرة الزيارة العائلية في قطر مع بيان المستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرة والآلية المتبعة في استخراجها إلكترونيًا ذجحقك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأشيرة الزيارة العائلية قطر

تتيح تأشيرة الزيارة العائلية للوافدين الأجانب العاملين في قطر إمكانية استقدام أفراد من أسرتهم إلى مكان عملهم لمدة شهر واحد قابلة للتمديد حتى (6) أشهر كحد أقصى للأقارب من الدرجة الأولاد كالزوجة والأبناء، وحتى (3) أشهر كحد أقصى للأقارب من الدرجات الأخرى على أن يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتمديد، وتتيح وزارة الداخلية للوافدين الأجانب إمكانية تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وباستخدام خدمة مطراش 2.

هل الزيارة العائلية مفتوحةالان قطر

لا، إن الزيارة العائلية إلى قطر غير مفتوحة الآن، شأنها في ذلك شأن تأشيرات الدخول الأخرى إلى قطر، إذ بمجرد محاولة استخراج تأشيرة الزيارة العائلية إلى قطر عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية ستظهر رسالة مفادها أنه “بتوجيه من وزارة الصحة العامة في قطر تم إيقاف منح تأشيرات الدخول إلى قطر لكل الجنسيات الأجنبية بشكل مؤقت، وعليه فإن خدمات منح الفيزا سوف تبقى قيد التعليق حتى ورود تعليمات مخالفة لذلك”.

متى تفتح تأشيرة الزيارة العائلية في قطر

لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن موعد فتح تأشيرة الزيارة العائلية في قطر ، ولمعرفة موعد فتح التأشيرة يمكن مراجعة بوابة التأشيرات الإلكترونية في وزارة الداخلية القطرية، إذ إن ظهور الأيقونات الخاصة باختيار نوع التأشيرة يعني أنه تم إعادة العمل بمنح تأشيرة الزيارة العائلية، أما ظهور الرسالة التالية فمعناه أنه لم تفتح تأشيرة الزيارة العائلية حتى الآن:

المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة الزيارة العائلية قطر

تتمثل المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة الزيارة العائلية في قطر بما يلي: