شكرا لاهتمامكم بخبر عن مجلة عروض بنده الأسبوعية الجديدة الذكرى السنوية 46 .. تخفيضات كبرى حتى الثلاثاء 3 ديسمبر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أطلقت سلسلة متاجر بنده وهايبر بنده للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية عروض الأسبوع الخامس من احتفالات الذكرى السنوية 46 التي تشمل تخفيضات مميزة وحسومات كبيرة في جميع الأقسام والمنتجات مع استمرار فرص الربح في السحب على 7 سيارات، إضافة إلى مجموعة متميزة من الجوائز والتخفيضات ضمن عروض بنده الأسبوعية الجديدة التفاصيل زميصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مدة عروض بنده الأسبوعية الجديدة

تستمر عروض بنده الأسبوعية يوم الثلاثاء 3 جمادى الثاني 1446هـ، الموافق 3 ديسمبر كانون الأول 2024م، أو حتى نفاد الكمية، ويُمكن الاستفادة من العروض والتخفيضات عبر زيارة أي فرع من سلسلة متاجر بنده وهايبر بنده المنتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية

تشمل عروض بنده الأسبوعية التي بدأت الأربعاء مجموعة واسعة من التخفيضات المميزة في أقسام الفواكه والخضروات الطازجة، إضافة إلى التخفيضات على اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومستلزمات الطبخ الأساسية إضافة إلى عروض بنده على المجمدات والمقرمشات والمخبوزات وغيرها من المنتجات الغذائية التي نذكر منها:

عرض بنده على حليب المراعي طويل الأمد بسعر 16.95 ريال سعودي للعبوة 18 × 150 مل.

عرض بنده على جبن مثلثات لافاش كيري بسعر 9.95 ريال سعودي للعبوة 4 × 8 (480 جرام).

عرض بنده على كورن فليكس كلوقز بسعر 19.95 ريال سعودي للعبوة 750 جرام.

عرض بنده على برجر دجاج / لحم أمريكانا بسعر 24.95 ريال سعودي للعبوة 1.344 كيلوغرام.

عرض بنده على تونة هانا فريشكو لحم خفيف بسعر 14.95 ريال سعودي للعبوة 185 جرام.

عروض بنده على جبنة موزاريلا ديلي ديري بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلوغرام.

عروض بنده على مرتديلا بقري من حلواني إخوان بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلوغرام.

عروض على سمك هيرنج مدخن بسعر 11.95 ريال سعودي للعبوة 250 غرام.

عروض بنده في أقسام المنظفات والعناية الشاملة

كما يُمكن الاستفادة من عروض بنده الأسبوعية في جميع أقسام المنظفات والعناية بالمرأة والطفل والأسرة والمنزل، إضافة إلى التخفيضات على مساحيق الغسيل وأدوات الجلي ومستحضرات التجميل المتنوعة

وتضم عروض بنده هذا الأسبوع مجموعة من الأدوات والأجهزة الكهربائية المتنوعة حيث يُمكنك اختيار ما يناسب قناعاتك واحتياجاتك الشخصية والمنزلية.